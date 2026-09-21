Ghaziabad News: बैंक खाते से निकाले 98,500 रुपये

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गाजियाबाद। सिहानी गेट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के बैंक खाते से 98,500 रुपये निकालने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यू गांधी नगर निवासी विपिन चौधरी का बैंक ऑफ बड़ौदा की गांधी नगर शाखा में खाता है। विपिन के अनुसार, 29 अक्तूबर 2025 को जालसाजों ने उनके खाते से 98,500 रुपये निकाल लिए। उन्हें घटना की जानकारी एक नवंबर 2025 को हुई। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। सिहानी गेट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीपी जियाउददीन ने बताया कि जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, उसे फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, इतने दिनों तक पीड़ित बैंक के चक्कर काटता रहा।