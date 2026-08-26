Ghaziabad News: डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर खाते से निकाले 20 हजार रुपये

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पाइपलाइन मार्ग निवासी शफीक एक निजी कंपनी में काम करते हैं। बताया कि रविवार शाम वह बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच उनके मोबाइल फोन पर बैंक खाते से 20 हजार रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। अचानक खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने पर उन्होंने बैंक की हेल्पलाइन पर संपर्क करने का प्रयास किया। उनका डेबिट कार्ड उनके पास ही है। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि उनके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल क्लोन बनाकर किया गया है। उन्होंने किसी को अपना डेबिट कार्ड या उसकी जानकारी नहीं दी थी। पुलिस से मामले की जांच कर रही है।



मुरादनगर। डेबिट कार्ड का क्लोन बनाकर युवक के खाते से बीस हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस से पीड़ित ने गुहार लगाई है।