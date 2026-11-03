Ghaziabad News: ट्रेन की टिकट हुईं फुल तो रोडवेज बसों की बुकिंग बढ़ी

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रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि रविवार को रोडवेज की 71 एसी बसों में 569 यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराए और इससे एक ही दिन में परिवहन निगम को 1.76 लाख रुपये राजस्व मिला है। दिवाली से पहले बसों में सीटों की मांग बढ़ने लगी है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए यात्रियों की ओर से अधिक बुकिंग कराई जा रही है। इनमें अपने घर और परिवार के साथ त्योहार मनाने जाने वाले नौकरीपेशा लोगों की संख्या अधिक है। ट्रेनों में लंबी वेटिंग और कंफर्म टिकट नहीं मिलने के कारण यात्री बसों को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। एसी बसों में ऑनलाइन सीट बुक करने की सुविधा होने से यात्रियों को बस अड्डे पर जाकर टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एसी बसों की बुकिंग पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग पर 20 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है। पूरे रीजन की 69 जनरथ व शताब्दी एसी और दो वॉल्वो एसी बसों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है। यह बसें बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद जैसे लंबी दूरी की रूटों पर संचालित हो रही है। कौशांबी डिपो एआरएम अंशुल भटनागर ने बताया कि दिवाली नजदीक आने के साथ ही बसों की ऑनलाइन बुकिंग में और तेजी आएगी।