Ghaziabad News: युवक की पिटाई का वीडियो वायरल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:40 AM IST
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साहिबाबाद। खोड़ा थानाक्षेत्र का बताया जा रहा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को चारपाई पर उल्टा लिटाकर डंडे से पीटते हुए दिखाया गया है। इस दौरान युवक के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि अमर उजाला इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो को ‘कृष्णा ठाकुर’ नाम की इंस्टाग्राम आईडी से पोस्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। वीडियो में पीड़ित युवक की पहचान और पता अभी सामने नहीं आया है। दावा है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट पर मारपीट से जुड़े इस तरह के कई अन्य वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं। लोगों ने यूपी पुलिस को एक्स पर पोस्ट कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि स्थानीय पुलिस से वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस वीडियो की सत्यता, स्थान और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट कर सकेगी।
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