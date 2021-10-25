Ghaziabad News: दिल्ली से चोरी बाइक समेत वाहन चोर गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:53 AM IST
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लोनी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान शनिवार सुबह पुश्ता रोड से वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस को देखकर बाइक मोड़ कर भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई बाइक बरामद हुई। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पूछताछ में वाहन चोर ने अपना नाम शंकर विहार निवासी दिलशाद बताया है। पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए वाहन चोरी कर सस्ते दामों में बेचता है। बाइक कुछ दिन पहले दिल्ली से चोरी की थी।
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