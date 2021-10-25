Ghaziabad News: अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, पति-पत्नी गंभीर

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मुरादनगर स्थित नूरगंज कॉलोनी के रहने वाले प्रवेज ने बताया कि उनके पिता इंतजार अली और मां जायदा दो दिन पहले रात करीब नौ बजे बाइक द्वारा मेरठ से मुरादनगर लौट रहे थे। जैसे ही वह दिल्ली-मेरठ मार्ग पर कादराबाद स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में इंतजार और जायदा गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।