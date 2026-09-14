गाजियाबाद में बुलडोजर एक्शन: हिस्ट्रीशीटर हाजी सलमान के जीजा का निर्माणाधीन मकान ध्वस्त, कब्रिस्तान की है जमीन

हाजी सलमान के घर की भी पैमाइश हो रही है

एसडीएम ने बताया कि वहां रहने वाले हाजी सलमान के घर की भी पैमाइश की जा रही है। प्रशासन की टीम ने हाजी सलमान आसपास के लोगों से भी कागजात दिखाने के लिए कहा गया है। अगर सरकारी भूमि पर मकान बना पाया गया तो जेसीबी मशीन चलकर मकान को ध्वस्त किया जाएगा। बता दें की हाजी सलमान पर करीब 15 अपराधिक अलग-अलग मामले दर्ज हैं। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता के साथ मारपीट व विधायक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गाजियाबाद के डासना जेल में बंद है। हाल ही में हाजी सलमान पर लोनी बॉर्डर थाने में पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। विवाद के बाद हाजी सलमान ने सोशल मीडिया पर लोगों ने विधायक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।