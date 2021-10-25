Ghaziabad News: चाचा पर लोहे की रॉड से भतीजे को पीटने का आरोप

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साहिबाबाद। टीलामोड़ थानाक्षेत्र में रविवार को पसौंडा मौसम विहार निवासी अब्बास के बेटे के सिर पर रॉड मारकर घायल कर दिया गया। उसकी तहरीर पर पुलिस ने उनके भाई अफजाल, दिलशाद और गुड्डू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अब्बास ने पुलिस को बताया कि उनके घर के बाहर शाम सात बजे भाई अफजाल, दिलशाद और गुड्डू ने उनके साथ झगड़ा करते हुए उनके बेटे के सिर पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने अब्बास और उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने अब्बास की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच करके जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा।