Ghaziabad News: दो सड़क हादसों में दो युवक गंभीर घायल, हड्डियां टूटीं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
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कौशांबी। थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवक गंभीर घायल हो गए, जिनकी हड्डियां टूट गई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा 16 अगस्त को हुआ। सुधीर कुमार को स्कूटी से जाते समय एक वैन ने टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर, कंधे और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी पत्नी सुधा रानी ने वैन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
दूसरी घटना 30 जुलाई को यूपी गेट के पास हुई। असाइनमेंट मैनेजर सुधीर कुमार को बाइक ने टक्कर मारी, जिससे वह बेहोश हुए और कंधे की हड्डी टूट गई। घायलों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों फरार चालकों की तलाश कर रही है।
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दूसरी घटना 30 जुलाई को यूपी गेट के पास हुई। असाइनमेंट मैनेजर सुधीर कुमार को बाइक ने टक्कर मारी, जिससे वह बेहोश हुए और कंधे की हड्डी टूट गई। घायलों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों फरार चालकों की तलाश कर रही है।
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