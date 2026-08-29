फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two youths critically injured and suffered broken bones in two road accidents

Ghaziabad News: दो सड़क हादसों में दो युवक गंभीर घायल, हड्डियां टूटीं

Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Two youths critically injured and suffered broken bones in two road accidents
कौशांबी। थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवक गंभीर घायल हो गए, जिनकी हड्डियां टूट गई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा 16 अगस्त को हुआ। सुधीर कुमार को स्कूटी से जाते समय एक वैन ने टक्कर मार दी, जिससे उनके सिर, कंधे और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं। उनकी पत्नी सुधा रानी ने वैन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
विज्ञापन

दूसरी घटना 30 जुलाई को यूपी गेट के पास हुई। असाइनमेंट मैनेजर सुधीर कुमार को बाइक ने टक्कर मारी, जिससे वह बेहोश हुए और कंधे की हड्डी टूट गई। घायलों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दोनों फरार चालकों की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed