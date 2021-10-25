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Ghaziabad News: सराफ की दुकान से दो महिलाओं ने कानों के टॉप्स किए चोरी

Tue, 17 Nov 2026 12:42 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:42 AM IST
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Two women stole earrings from a jewellery shop.
गाजियाबाद। विजयनगर थाना क्षेत्र में ग्राहक बनकर आई दो महिलाओं ने सराफ की दुकान से कानों की टॉप्स चोरी कर लिए और फरार हो गईं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। आसपास के दुकानदारों को चोरी की वारदात की जानकारी हुई तो वह विजयनगर थाने पहुंचे। पीड़ित सराफ ने टॉप्स की कीमत करीब एक लाख रुपये बताते हुए तहरीर दी है।
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सिद्धार्थ विहार में शिवम कुमार की न्यू शिवम ज्वैलर्स के नाम से दुकान हैं। शिवम के मुताबिक सोमवार की शाम करीब पांच बजे दो महिलाएं ग्राहक बनकर उनकी दुकान में आई। दोनों महिलाओं ने सोने के कानों के टॉप्स दिखाने को कहा। जैसे ही उन्होंने कानों के टॉप्स बॉक्स से निकालकर काउंटर पर रखे तो महिलाओं ने अन्य जेवर भी दिखाने की मांग की। जैसे ही शिवम अन्य आभूषण लेने के लिए पीछे की ओर देखने लगे, इसी दौरान दोनों महिला काउंटर पर रखे सोने के टॉप्स मुट्ठी में भरकर फरार हो गईं। दुकानदार ने महिलाओं को आसपास खोजा लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। घटना की जानकारी आसपास के दुकानदारों को दी तो मौके पर भीड़ एकत्र हो गई। इसके बाद दुकानदार विजयनगर थाने पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज और दोनों महिलाओं के खिलाफ तहरीर दी। एसीपी नगर कोतवाली उपासना पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं। जल्द ही दोनों महिलाओं की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा।
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