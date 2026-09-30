गाजियाबाद: यात्री बस पर गोलीबारी में दो घायल, बस मालिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी, आरोपियों की तलाश में पुलिस

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के एनएच नौ पर हाई-टेक कॉलेज के पास 28 सितंबर की रात करीब पौने 12 बजे सनसनीखेज वारदात घटी। स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने एक चलती यात्री बस पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें दिल्ली जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया।

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