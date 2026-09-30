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गाजियाबाद: यात्री बस पर गोलीबारी में दो घायल, बस मालिक ने दर्ज कराई प्राथमिकी, आरोपियों की तलाश में पुलिस

Wed, 30 Sep 2026 10:42 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 30 Sep 2026 10:42 PM IST
सार

गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के एनएच नौ पर हाई-टेक कॉलेज के पास 28 सितंबर की रात करीब पौने 12 बजे सनसनीखेज वारदात घटी। स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने एक चलती यात्री बस पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से दो लोग घायल हो गए।

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Two injured in firing on passenger bus bus owner lodges FIR police searching for the accused in Ghaziabad
एसीपी मसूरी सुनील कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के एनएच नौ पर हाई-टेक कॉलेज के पास 28 सितंबर की रात करीब पौने 12 बजे सनसनीखेज वारदात घटी। स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने एक चलती यात्री बस पर अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से दो लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना मसूरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें दिल्ली जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया। 

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पुलिस के अनुसार, दोनों घायलों की हालत फिलहाल सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि प्रारम्भिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत दिल्ली में हुई थी, इसी रंजिश और कहासुनी के परिणामस्वरूप आरोपियों ने मंगलवार देर रात एनएच नौ पर मसूरी थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया। 
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मामले की जानकारी देते हुए सहायक पुलिस आयुक्त मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि घटना के सम्बंध में थाना मसूरी में सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 विशेष टीमों का गठन किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी व वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

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