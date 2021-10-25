Ghaziabad News: विद्युत पैनल में धमाके से दो कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सोसायटी निवासी अभिषेक राय ने आरोप लगाया कि बिना निर्धारित मानकों और सुरक्षा उपकरणों के हाई वोल्टेज विद्युत पैनल पर काम कराया जा रहा था। इसी दौरान फॉल्ट होने से धमाका हुआ और मनीष व जैयूत आग की लपटों की चपेट में आकर झुलस गए। उनका आरोप है कि 440 वोल्ट और उससे अधिक क्षमता वाले पैनल पर काम के दौरान कर्मचारियों के पास इंसुलेटेड ग्लव्स, फेस शील्ड और आर्क-सूट जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं थे। उन्होंने पूरे मामले में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन (सेफ्टी लैप्स) की आंतरिक और तकनीकी जांच कराने की मांग की।वहीं, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रोहित चौधरी का कहना है कि घटना दो दिन पहले की है। कर्मचारियों को सुरक्षा के पूरे उपकरण दिए गए थे, करंट के बैक मारने की वजह से कर्मचारी हादसे का शिकार हो गए। उनका इलाज जारी है।