Ghaziabad News: चोरी की बाइक से साथ दो शातिर गिरफ्तार, कटे हुए पुर्जे भी हुए बरामद

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सीओ अनीता चौहान ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस बुधवार की रात मेरठ रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सूचना के आधार पर पुलिस टीम को चोरी की एक बाइक पर दो शातिरों को गांव दस्तोई के पास से दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम फराज निवासी इस्लामाबाद मामन रोड भूतेश्वर के पास बुलंदशहर शहर हालपता मोहल्ला मजीदपुरा हापुड़ व अदनान निवासी मोहल्ला त्रिलोकीपुरम हालपता मोहल्ला मजीदपुरा हापुड़ बताए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक के कटे हुए पुर्जे भी बरामद किए।आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने यह बाइक नवंबर माह 2025 को थाना कोतवाली जिला बुलंदशहर से चोरी की थी। कटे हुए पुर्जे वाली बाइक उन्होंने कुछ दिनों पहले मेरठ रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी से चोरी की थी। सीओ ने बताया कि उपनिरीक्षक रमन देशवाल की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है।