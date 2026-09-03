Ghaziabad News: एटीएम और फ्लैट से चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:59 AM IST
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साहिबाबाद। शालीमार गार्डन पुलिस ने बुधवार को बंद फ्लैट व एटीएम से एसी और अन्य सामान चुराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के तीन इंडोर एसी, एक आउटडोर और एक इंडक्शन चूल्हा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी विकास उर्फ विजय निवासी नंद नगरी दिल्ली और राहुल निवासी शाहदरा दिल्ली हैं। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 29 अगस्त को एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के एटीएम से एक-एक इंडोर एसी कुर्सी लगाकर चोरी किए थे। 30 अगस्त को यूनियन बैंक के एटीएम से दो इंडोर एसी चोरी किए। 31 अगस्त को दोबारा इसी बैंक के एटीएम में घुसकर एक आउटडोर एसी को भी चुरा लिया। वहीं, आरोपियों ने एक सोसायटी में फ्लैट का ताला तोड़कर चोरी करने की बात भी बताई। उन्होंने फ्लैट से बर्तन, इंडक्शन चूल्हा और नकदी चुराई थीं। पुलिस के मुताबिक, चोरी का सामान राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों पर बेच दिया जाता था।
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