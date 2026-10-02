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Ghaziabad News: गोवंश को बचाने के फेर में पेंट से भरा ट्रक पलटा

Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:19 AM IST
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Truck loaded with paint overturns while trying to save cattle
गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की बहरामपुर पुलिस चौकी के निकट नोएडा से गौर सिटी को जाने वाले रास्ते पर बुधवार की देर रात पेंट से भरा ट्रक पलट गया। इससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। मामला रात का होने के चलते पुलिस ने पेंट साफ कराकर यातायात दुरुस्त कराया।
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एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि ब्लूम पब्लिक स्कूल के नजदीक सड़क पर गोवंश को बचाने के फेर में पेंट से भरा ट्रक पलट गया। इससे पेंट सड़क पर बिखर गया और वाहन पेंट पर फिसलने लगे। हालांकि कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची और पेंट साफ कर यातायात सुचारू किया। साथ ही हाईवे की क्रेन मंगाकर ट्रक रास्ते से हटाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका। हालांकि ट्रक चालक अथवा अन्य किसी ने शिकायत नहीं दी है। घटना के एक घंटे बाद ही पेंट सूख गया था।
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