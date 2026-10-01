Ghaziabad News: व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष रखीं खाद्य, जीएसटी और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:17 AM IST
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साहिबाबाद। वैशाली उद्योग व्यापार मंडल की ओर से सेक्टर-4 स्थित एक होटल में मन की बात प्रशासन के साथ कार्यक्रम में व्यापारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सीधा संवाद हुआ। व्यापारियों ने खाद्य पदार्थों में मिलावट, जीएसटी, बाजार की सुरक्षा और अतिक्रमण समेत विभिन्न समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। खाद्य विभाग के आयुक्त एसके मिश्रा, इंस्पेक्टर बसंत गुप्ता, जीएसटी के सहायक आयुक्त आशुतोष और भानु प्रताप व पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल महामंत्री अनिरुद्ध वशिष्ठ ने बताया कि उनकी शिकायतों पर अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर व्यापारियों की शिकायतों का जवाब देते हुए खाद्य आयुक्त एसके मिश्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों में जानलेवा मिलावट की समस्या को तभी समाप्त किया जा सकता है, जब व्यापारी और खाद्य विभाग मिलकर सकारात्मक दिशा में काम करें। इस दौरान व्यापार मंडल के चेयरमैन शिवकुमार गुप्ता, संजय रस्तोगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज त्यागी, संरक्षक भगवान अग्रवाल, पार्षद मनोज गोयल व घनश्याम अग्रवाल समेत काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।