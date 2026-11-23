दिल्ली-मेरठ मार्ग पर फफराना कट के समीप सोमवार सुबह विपरीत दिशा से आ रही गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर जाम की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार भिजवाकर यातायात सामान्य कराया।

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दिल्ली निवासी गौरव और संदीप आदि वैगन-आर कार से सोमवार सुबह मेरठ की तरफ जा रहे थे, जैसे ही वह मोदी मंदिर से आगे फफराना कट के समीप पहुंचे तभी विपरीत दिशा से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सड़क से हटाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया। एसीपी ने बताया कि अभी घटना की तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घायल खतरे से बाहर हैं।