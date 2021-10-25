Ghaziabad News: ट्रैक्टर की टक्कर से तीन खंभे टूटे, आपूर्ति ठप

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मोदीनगर। नगर के गांव रोरी में मंगलवार सुबह बेकाबू ट्रैक्टर की टक्कर से तीन विद्युत पोल टूट गए। विद्युत पोल टूटने से आपूर्ति ठप हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई ग्रामीण नहीं था वरना बड़ी घटना हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब दस बजे एक बेकाबू ट्रैक्टर ने टक्कर मारकर तीन पोल क्षतिग्रस्त कर दिए और तार नीचे लटक गए। घटना के बाद गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग छह घंटे तक आपूर्ति बाधित रही। शाम करीब चार बजे आपूर्ति सुचारू हुई। ऊर्जा निगम के उपमंडलीय अधिकारी ने बताया कि हादसे में तीन पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे, विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गई है।