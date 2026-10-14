गाजियाबाद: लूट की योजना बना रहे तीन बदमाश गिरफ्तार, हथियार और फर्जी नम्बर प्लेट लगी बाइक भी बरामद

गाजियाबाद में मसूरी क्षेत्र के तहत चितौड़ा पुल के पास 13 अक्तूबर को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मुस्तकीम पुत्र यामीन, परवेज पुत्र आबिद और अब्दुल पुत्र यामीन निवासी वार्ड नं 4 मौहल्ला चौपला कस्बा सिवालखास जानी मेरठ के रूप में हुई है।

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पुलिस को इनके पास से 2 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 2 कारतूस, 1 छुरी, 2 फर्जी नंबर की प्लेट और 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (जिसका असली रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 15 एफई 4178 है, लेकिन गाड़ी पर फर्जी नम्बर यूपी 14 एचएम 0627 लगाया गया था)। विज्ञापन



ये तीनों सुनसान रास्तों पर आने-जाने वाले राहगीरों को अवैध तमंचे और चाकू का भय दिखाकर लूटपाट करने की फिराक में बैठे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। आरोपियों के खिलाफ थाना मसूरी में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को इनके पास से 2 अवैध देशी तमंचे 315 बोर, 2 कारतूस, 1 छुरी, 2 फर्जी नंबर की प्लेट और 1 स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (जिसका असली रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 15 एफई 4178 है, लेकिन गाड़ी पर फर्जी नम्बर यूपी 14 एचएम 0627 लगाया गया था)।ये तीनों सुनसान रास्तों पर आने-जाने वाले राहगीरों को अवैध तमंचे और चाकू का भय दिखाकर लूटपाट करने की फिराक में बैठे थे। पकड़े जाने से बचने के लिए इन्होंने मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। आरोपियों के खिलाफ थाना मसूरी में मामला दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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