Ghaziabad News: बाइक हटाने को कहा तो दबंगों ने लाठी-डंडों से पीटा, तीन घायल

विज्ञापन



गाजियाबाद। विजयनगर के प्रताप विहार क्षेत्र में रास्ते में खड़ी बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति का सिर फट गया, जबकि उसकी बेटी और बहन भी घायल हो गईं। पुलिस ने तीन नामजद समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। गोल्डन स्कूल के पास रहने वाली मुस्कान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे वह अपने पति कमरुल, बेटी खुशी और ननद आशमा के साथ मकान खाली कर सामान दूसरे घर ले जा रही थीं। रास्ते में रेशमा के घर के सामने खड़ी बाइक को हटाने के लिए कहने पर पड़ोसी भड़क गए। आरोप है कि सखावत, सिज्जू, रिजवान और उनके अन्य साथियों ने लाठी-डंडे लेकर परिवार पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। हमले में कमरुल का सिर फटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं खुशी और आशमा को भी चोटें आईं। एसीपी उपासना पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियाें पर कार्रवाई की जाएगी।

