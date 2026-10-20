फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Thieves emboldened in Shalimar Garden

ब्रेकिंग: गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चोरों के हौसले बुलंद, तीन कारों की बैटरी चोरी

Tue, 20 Oct 2026 12:27 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 20 Oct 2026 12:27 PM IST
सार

शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां तीन कारों से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। लगातार हो रही चोरी पर अंकुश न लगने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन
Thieves emboldened in Shalimar Garden
तीन कारों से बैटरी चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्षेत्र में तीन कारों से बैटरी चोरी होने का मामला सामने आया है। एक ही क्षेत्र में तीन वाहनों को निशाना बनाए जाने से स्थानीय लोगों में चोरी की घटनाओं को लेकर चिंता है। वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, शालीमार गार्डन में रहने वाले स्पर्श त्यागी की कार (DL5CQ8797), निखिल यादव की कार (DL6CR4886) और कक्कड़ की कार (DL7CS4937) से बैटरी चोरी हुई है। तीनों कार मालिक शालीमार गार्डन क्षेत्र में रहते हैं। चोरों ने वाहनों को निशाना बनाकर बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
विज्ञापन


एक साथ तीन कारों से बैटरी चोरी होने की घटना ने क्षेत्र में वाहन सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने और संदिग्धों पर नजर रखने की जरूरत है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed