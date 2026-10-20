गाजियाबाद: देर रात विक्रम एन्क्लेव में एक कार वर्कशॉप में लगी आग, घरों से निकल सड़क पर आए लोग

शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम एन्क्लेव में दिल्ली-वजीराबाद रोड स्थित कार वर्कशॉप के गैराज में देर रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। गैराज के आसपास बने मकानों में रहने वाले लोग घबराकर घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

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विक्रम एन्क्लेव निवासी गुड़िया का कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की कार वर्कशॉप और गैराज चलने से आसपास रहने वाले लोगों की जान को खतरा बना रहता है। गैराज में पहले भी आग लग चुकी है। इसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं। ऐसे में आग की घटना बड़ा हादसा बन सकती है और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। विज्ञापन



उन्होंने मांग की कि रिहायशी इलाके में चल रहे इस तरह के गैराज और वर्कशॉप को बंद कराया जाए या आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए। विक्रम एन्क्लेव निवासी गुड़िया का कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की कार वर्कशॉप और गैराज चलने से आसपास रहने वाले लोगों की जान को खतरा बना रहता है। गैराज में पहले भी आग लग चुकी है। इसके चारों तरफ मकान बने हुए हैं। ऐसे में आग की घटना बड़ा हादसा बन सकती है और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।उन्होंने मांग की कि रिहायशी इलाके में चल रहे इस तरह के गैराज और वर्कशॉप को बंद कराया जाए या आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए।

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