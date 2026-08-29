Ghaziabad News: दो माह बाद दर्ज हुई चोरी की रिपोर्ट

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शिकारपुर। प्राथमिक विद्यालय मानपुर से सरकारी सबमर्सिबल चोरी होने के करीब दो माह बाद पुलिस ने एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से सबमर्सिबल चोरी हो गया था। 26 जून 2026 को विद्यालय स्टाफ और ग्राम प्रधान को चोरी का पता चला। सहायक अध्यापक सौरभ कुमार ने उसी दिन कोतवाली में तहरीर दी। आरोप है कि बार-बार प्रयास के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर 24 अगस्त 2026 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया। इसमें कोतवाली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी। सीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब जांच कर रही है।