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Ghaziabad News: कायस्थ समाज ने की कलम-दवात और श्रीचित्रगुप्त की पूजा

Thu, 12 Nov 2026 01:15 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:15 AM IST
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The Kayastha community worshipped the pen and inkpot, and Shri Chitragupta.
साहिबाबाद। शिप्रा रिवेरा में बुधवार को यम द्वितीया के अवसर पर शिप्रा कायस्थ महासभा की ओर से 23वां कलम-दवात और चित्रगुप्त पूजा की गई। इस दौरान 150 से अधिक कायस्थ परिवारों ने एक साथ बैठकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा-अर्चना की। सुबह विधि-विधान से पूजन के बाद प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर में चित्रगुप्त भोग और सामूहिक भोज का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न समाजों के लोगों ने सहभागिता की। शाम को आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें बच्चों और बड़ों ने समूह नृत्य, गायन और नाटक की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं, बाहर से आए गायकों की प्रस्तुतियों पर लोग झूमते नजर आए।
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समारोह में गाजियाबाद के अलावा दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मोदीनगर और मेरठ से भी बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने आयोजन की सराहना की और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों का उत्साहवर्धन किया। महासभा के संयोजक अनुरंजन श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था पिछले 22 वर्षों से इस पर्व का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष महासभा ने अपनी 23वीं वर्षगांठ भी मनाई। इस मौके पर डॉ. विवेक कुमार, विवेक वर्मा, धीरज सहाय, विजय श्रीवास्तव, प्रकाश कर्ण, प्रमोद श्रीवास्तव, कमलेश कर्ण और पुनीत सक्सेना समेत काफी लोग मौजूद रहे।
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