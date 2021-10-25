Ghaziabad News: 7.13 करोड़ से बदलेगी शहर के 81 पार्कों की सूरत

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गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस ने नगर निगम क्षेत्र के पार्कों का सुरक्षा ऑडिट कराया था, जिसमें कई पार्कों की स्थिति बेहद बदहाल पाई गई थी। पुलिस की ओर से इसके लिए नगर निगम को पत्राचार भी किया गया था। इसके बाद महापौर ने भी शहर के पार्कों की स्थिति का जायजा लिया था।अब सुंदरीकरण के दौरान सुरक्षा के लिहाज से पार्कों की चहारदीवारी ऊंची की जाएगी, साथ ही जिन पार्कों में सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, उन्हें भी दुरुस्त कराया जाएगा। यह कार्य विजयनगर, कवि नगर, सिटी जोन, वसुंधरा और मोहन नगर के अंतर्गत आने वाले पार्कों में किया जाएगा। पार्कों का कायाकल्प होने से न केवल स्थानीय निवासियों को टहलने और बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित व आनंददायक वातावरण मिलेगा, बल्कि प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। बता दें कि पिछले सप्ताह ही निगम ने 271 करोड़ के विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया कराई थी।मामले में महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि शहर की पहचान स्वच्छता, हरियाली और बेहतर लाइट व्यवस्था से होती है। मुख्य मार्गों और पार्कों में डेकोरेटिव प्रकाश व्यवस्था की गई है। आने वाले एक वर्ष में विकास से जुड़ा कोई बड़ा काम बाकी नहीं रहेगा।वहीं, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। पार्कों का यह कार्य तय समयसीमा में और पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा।