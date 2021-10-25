Ghaziabad News: 50 लाख और कार के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
खोड़ा। एक विवाहिता ने पति समेत सात ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाते हुए खोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि ससुराल वाले 50 लाख रुपये, सोने के गहने और कार की मांग कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला का आरोप है कि फरवरी 2025 में शादी के बाद से ही पति, सास-ससुर, तीन ननद और ननदोई दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने लगे। गर्भवती होने पर भ्रूण जांच कराने का दबाव बनाया। नवंबर में बेटे को जन्म देने के बाद ससुरालियों ने उसके चरित्र पर भी आरोप लगाए। आरोप है कि बेटे के जन्म के बाद 50 लाख रुपये, कार और सोने का कड़ा मांगा गया। 20 अप्रैल को मारपीट के बाद उसे मायके छोड़ दिया गया। बाद में समझौते के बाद वह ससुराल लौटी, लेकिन उत्पीड़न फिर शुरू हो गया। सात अगस्त को कमरे में घुसकर मारपीट और गला दबाकर हत्या की कोशिश का आरोप है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है।
विज्ञापन