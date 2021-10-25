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Ghaziabad News: पारिवारिक विवाद के दौरान धक्का-मुक्की से बुजुर्ग महिला की मौत

Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:09 AM IST
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Elderly woman dies after being pushed during a family dispute.
लोनी। ट्रोनिका सिटी थानाक्षेत्र के रामपार्क इलाके में बृहस्पतिवार को पारिवारिक विवाद के दौरान हुई धक्का-मुक्की में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। परिजन की ओर से ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। उधर, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।
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सुधीर एन्क्लेव राम पार्क कॉलोनी में ठेकेदार आदिल परिवार के साथ रहते हैं। आदिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उनकी शादी खुशबू से हुई। वह गर्भवती हैं। शादी के बाद से ही उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है। सोमवार को ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें फोन करके खुशबू को अपने साथ घर ले जाने की बात कही। आदिल ने बताया कि काम की वजह से उन्होंने खुशबू से एक-दो दिन में लाने की बात कही। इस पर ससुरालियों की ओर से उनसे गाली-गलौज की गई।
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उन्होंने आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार को ससुराल पक्ष से सास, साला और साली के साथ खुशबू भी आईं। ससुरालियों ने घर के बाहर आकर गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। हालांकि वह उस समय घर पर नहीं थे। घर पर उनकी मां सलमा बीवी (70), उनकी पत्नी खुशबू व अन्य लोग थे। आदिल का आरोप है कि सास, साली और साले ने उनकी मां से विवाद करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने धक्का-मुक्की की तो उनकी मां इस दौरान जमीन पर गिरकर अचेत हो गईं। घटना के बाद आनन-फानन उन्हें 50 शय्या संयुक्त चिकित्सालय लोनी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आदिल ने बताया कि उनकी मां सलमा बीवी काफी समय से बीमार चल रही थीं और करीब एक साल पहले उन्हें हृदयघात की समस्या हुई थी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत आई है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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01जेएनडी12- हिंदू कन्या कॉलेज में आयोजित यूथ फेस्टिवल में नृत्य करती कॉलेज की पूर्व छात्रा। सं

01जेएनडी12- हिंदू कन्या कॉलेज में आयोजित यूथ फेस्टिवल में नृत्य करती कॉलेज की पूर्व छात्रा। सं

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