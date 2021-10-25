Ghaziabad News: पारिवारिक विवाद के दौरान धक्का-मुक्की से बुजुर्ग महिला की मौत

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सुधीर एन्क्लेव राम पार्क कॉलोनी में ठेकेदार आदिल परिवार के साथ रहते हैं। आदिल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उनकी शादी खुशबू से हुई। वह गर्भवती हैं। शादी के बाद से ही उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है। सोमवार को ससुराल पक्ष की ओर से उन्हें फोन करके खुशबू को अपने साथ घर ले जाने की बात कही। आदिल ने बताया कि काम की वजह से उन्होंने खुशबू से एक-दो दिन में लाने की बात कही। इस पर ससुरालियों की ओर से उनसे गाली-गलौज की गई।उन्होंने आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार को ससुराल पक्ष से सास, साला और साली के साथ खुशबू भी आईं। ससुरालियों ने घर के बाहर आकर गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। हालांकि वह उस समय घर पर नहीं थे। घर पर उनकी मां सलमा बीवी (70), उनकी पत्नी खुशबू व अन्य लोग थे। आदिल का आरोप है कि सास, साली और साले ने उनकी मां से विवाद करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने धक्का-मुक्की की तो उनकी मां इस दौरान जमीन पर गिरकर अचेत हो गईं। घटना के बाद आनन-फानन उन्हें 50 शय्या संयुक्त चिकित्सालय लोनी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। आदिल ने बताया कि उनकी मां सलमा बीवी काफी समय से बीमार चल रही थीं और करीब एक साल पहले उन्हें हृदयघात की समस्या हुई थी। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत आई है और पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारण का पता चल सकेगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।