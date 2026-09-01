Ghaziabad News: ताइवान से बड़े भाई के लौटने पर ही होगा दंपती का पोस्टमार्टम

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बता दें कि इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसायटी में रहने वाले फार्मा कंपनी के एरिया मैनेजर आशीष आनंद बाइक से अपनी पत्नी नीलम जोकि डाइटीशियन को तुराबनगर में खरीदारी के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें जन्माष्टमी समेत अन्य त्योहारों की शॉपिंग के लिए संजयनगर सेक्टर 23 स्थित पूजा की दुकान पर भी जाना था, जो वह घर से कहकर निकले थे। जाम से बचने के लिए वह साले की बाइक लेकर गए थे और गाड़ी घर पर ही छोड़कर गए थे। वह जैसे ही एनएच-9 पर छिजारसी कट के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दोनों को कुचल दिया था। 50 मीटर दूर तक ट्रक बाइक को घसीटते हुए ले गया था। दंपति की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आशीष के माता-पिता की पूर्व में मौत हो चुकी थी। नीलम के घर के लोग उनकी छह वर्षीय बेटी की देखभाल कर रहे हैं।एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि चालक की तलाश के लिए टीम को पंजाब भेजा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विज्ञापन

बता दें कि इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसायटी में रहने वाले फार्मा कंपनी के एरिया मैनेजर आशीष आनंद बाइक से अपनी पत्नी नीलम जोकि डाइटीशियन को तुराबनगर में खरीदारी के लिए लेकर जा रहे थे। उन्हें जन्माष्टमी समेत अन्य त्योहारों की शॉपिंग के लिए संजयनगर सेक्टर 23 स्थित पूजा की दुकान पर भी जाना था, जो वह घर से कहकर निकले थे। जाम से बचने के लिए वह साले की बाइक लेकर गए थे और गाड़ी घर पर ही छोड़कर गए थे। वह जैसे ही एनएच-9 पर छिजारसी कट के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दोनों को कुचल दिया था। 50 मीटर दूर तक ट्रक बाइक को घसीटते हुए ले गया था। दंपति की मौके पर ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आशीष के माता-पिता की पूर्व में मौत हो चुकी थी। नीलम के घर के लोग उनकी छह वर्षीय बेटी की देखभाल कर रहे हैं।एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि चालक की तलाश के लिए टीम को पंजाब भेजा है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इंदिरापुरम। एनएच-9 पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में छिजारसी कट के पास रविवार को हादसे में हुई दंपती की मौत के मामले में सोमवार को पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मृतक के बड़े भाई अंकुर ताइवान में हैं। अंकुर ने पुलिस के सामने शर्त रखी है कि उनके आने पर ही भाई व नीलम के शव का पोस्टमार्टम उनके सामने ही होना चाहिए। इसके चलते ही रविवार व सोमवार को पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस ने दोनों शवों को प्रिजर्व करवा दिया है। उम्मीद है कि मंगलवार को उनका भाई भारत आ जाएगा तो शवों को पोस्टमार्टम हो पाएगा।