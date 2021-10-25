फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   The Chief Minister will attend a voters' conference on October 16.

Ghaziabad News: 16 अक्तूबर को मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री

Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
The Chief Minister will attend a voters' conference on October 16.

विज्ञापन

गाजियाबाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 अक्तूबर को जिले में होंगे। वह 23 अक्तूबर को शिक्षक विधान परिषद और स्नातक निर्वाचन को लेकर डासना के सुंदरदीप कॉलेज में मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां सुंदरीकरण के कार्य के साथ-साथ टूटी सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है।

बुधवार को जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने सभी विभागों के साथ बैठक कर उन्होंने स्वास्थ्य, यातायात विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इसके अलावा पुलिस विभाग की तरफ से अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यक्रम स्थल पर पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यहां सभी को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया। नागर ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो सीटों को लेकर सम्मेलन होगा। इसमें क्षेत्र से सभी जनप्रतिनिधि समेत अन्य हिस्सा लेंगे। इसमें कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, महानगर प्रभारी व पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, विधायक संजीव शर्मा व महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed