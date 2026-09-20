Ghaziabad News: दोस्तों के उत्पीड़न से परेशान किशोर ने घर छोड़ा, लौटा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:13 AM IST
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खोड़ा। शिव पार्क कॉलोनी निवासी किशोर (17) स्कूल के दोस्तों के उत्पीड़न से परेशान होकर घर छोड़कर चला गया। हालांकि कुछ समय बाद वापस आ गया। इससे पहले परिवार के लोगों ने पुलिस को शिकायत देकर अनहोनी की आशंका जताई थी। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि खोड़ा थाना पुलिस को शिकायत मिली थी कि शिव पार्क कॉलोनी निवासी व्यक्ति का बेटा 17 सितंबर की सुबह लगभग साढ़े 11 बजे घर से निकला था, जिसके 15 मिनट बाद ही उसका मोबाइल बंद हो गया। उन्होंने बताया कि उनका बेटा खोड़ा के ही एक निजी स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में उसके कुछ सहपाठी उसे प्रताड़ित करते थे, इसके कारण वह बेहद परेशान था। इस वजह से स्कूल जाना भी नहीं जाना चाहता था। किशोर ने पुलिस को बताया कि वह घूमता हुआ दिल्ली चला गया था और कुछ घंटे बाद बाद वापस आ गया था।
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