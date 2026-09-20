हादसे में शिक्षक की मौत: गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से गई जान, जा रहे थे स्कूल

यूपी के गाजियाबाद जिले में एलिवेटेड रोड पर शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक शिक्षक की मौत हो गई। 35 वर्षीय शिक्षक नितिन निर्वाण दिल्ली के कोंडली से संजयनगर स्थित भागीरथ स्कूल में पढ़ाने के लिए निकले थे। रास्ते में एलिवेटेड रोड पर हादसा हो गया। राहगीरों ने उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में शिक्षक की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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