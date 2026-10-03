कागजों में सख्त, धरातल पर सुस्त: नगर निगम के ढीले रवैये से 400 से 600 पहुंचीं अवैध डेरियां

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नालियों में सीधा बह रहा गोबर, सीवरेज नेटवर्क ठपवर्तमान में शहर के विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में करीब 550 अवैध डेरियां बेधड़क चल रही हैं, जिनमें 10 हजार से अधिक मवेशी मौजूद हैं। इन डेरियों में गोबर निस्तारण का कोई प्रबंध नहीं है। डेयरी संचालक सबमर्सिबल पंप के पानी के दबाव से गोबर को सीधे नालियों और सीवर लाइनों में बहा रहे हैं। नतीजतन, नालियों में पानी का बहाव रुक गया है और सीवरेज लाइनें पूरी तरह चोक हो चुकी हैं, जिससे हर समय जलभराव और दुर्गंध की स्थिति बनी रहती है।2 साल में 400 से बढ़कर 600 हुईं डेरियांनगर निगम की लचर कार्यशैली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दो साल पहले शहर में डेरियों की संख्या 400 थी, जो अब बढ़कर 600 पहुंच गई है। इस दौरान नगर निगम महज 50 डेरियों को ही बंद कराने में कामयाब हो सका। सख्त कार्रवाई न होने से डेयरी संचालकों के हौसले बुलंद हैं।निजी जरूरत पर छूट, लेकिन गोबर बहाने की इजाजत नहींइस संबंध में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि शिकायत मिलने पर मौके की जांच कर नियम विरुद्ध पाई जाने वाली डेरियों पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों ने अपनी निजी जरूरत के हिसाब से दो पशु पाल रखे हैं, उन्हें निगम की ओर से छूट दी गई है। हालांकि, उनके लिए भी सख्त नियम है कि वे गोबर और गंदगी को नाले या सीवर में नहीं बहाएंगे। यदि सीधे लोग भी गंदगी बहाते पाए गए तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।