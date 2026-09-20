Ghaziabad News: दीवार के विवाद में चले लाठी-डंडे, तीन पर केस

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मोदीनगर। भोजपुर के गांव दौसा बंजारपुर में दीवार को लेकर चल रहे विवाद में लाठी-डंडे चले। हमले में महिला सहित चार लोग घायल हो गया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज की है। गांव दौसा बंजारपुर के रहने वाले बब्लू की शिकायत के अनुसार दीवार को लेकर उनका पड़ोसी से विवाद चल रहा है। विवाद के कारण पड़ोसी उनसे रंजिश रखता है। आरोप है कि इसी रंजिश में पड़ोसी राजेंद्र ने अपने दोनों पुत्रों के साथ मिलकर उनके पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने बब्लू उनकी पत्नी अनीता को पीटकर घायल कर दिया। आरोपियों ने ड्यूटी से लौट रहे बब्लू के पुत्र गौरव को रास्ते में रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला दीपा ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उसे भी पीट दिया और पत्थरबाजी की। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार राजेन्द्र, लाला और जोनी के खिलाफ रिपोर्ट कर ली गई है।