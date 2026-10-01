Ghaziabad News: फैक्टरी से निकला धुआं स्कूल तक पहुंचा, एक बच्चा हुआ बेहोश

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प्रधानाचार्य आशा रॉय ने बताया कि स्कूल के बराबर में एक फैक्टरी है और उससे गंदा धुआं निकलता है। सुबह 10 बजे बच्चे लंच करने बाहर निकले थे, उसी दौरान बराबर की फैक्टरी से तेजी से धुआं उठा और स्कूल प्रांगण तक आ गया। धुएं के संपर्क में आते ही कक्षा छह का बच्चा बेसुध हो गया। बच्चे के चेहरे पर पानी का छिड़काव कर उसे होश में लाया गया और फिर प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। प्रधानाचार्य ने बताया कि इस तरह कभी भी धुआं स्कूल तक नहीं पहुंचा था, बुधवार को काफी धुआं उठा और स्कूल प्रांगण तक पहुंचा। घटना की जानकारी उन्होंने बीएसए को दी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी शिकायती पत्र भेजा है, ताकि फैक्टरी की जांच कर देख सकें कि यहां नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि टीम को करहेड़ा भेज कर फैक्टरी का निरीक्षण कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी।यूपी के बलरामपुर में हो चुकी है अप्रिय घटनाहाल ही में यूपी के बलरामपुर में स्कूल के बाहर तेज आवाज में डीजे के शोर से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत की घटना हो चुकी है। ऐसे में स्कूल के बराबर में इस तरह फैक्टरी से उठने वाला धुआं कभी भी जानलेवा हो सकता है।