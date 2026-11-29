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सुबह नौ बजे नदी के पास से गुजर रहे लोगों की नजर पानी में पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास की सोसायटी और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। साथ ही आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के बारे भी पता लगाया जा रहा है। डीसीपी ऋजुल का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विज्ञापन

सुबह नौ बजे नदी के पास से गुजर रहे लोगों की नजर पानी में पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास की सोसायटी और अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। साथ ही आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के बारे भी पता लगाया जा रहा है। डीसीपी ऋजुल का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

कौशांबी। कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली स्थित ब्रह्मपुत्र सोसायटी के पीछे हिंडन नदी में 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से रविवार सुबह हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया, जिसके दायें हाथ पर कलावा बंधा मिला है। प्रारंभिक जांच में शव दो से तीन दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने में जुटी है।