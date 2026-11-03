Ghaziabad News: आठ राज्यों की एसडीआरएफ टीमें दिखा रहीं आपदा प्रबंधन का हुनर

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प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक अनिल बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सीबीआरएन आपदाओं की चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे संवेदनशील खतरों से जन-धन की रक्षा के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े बलों का प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और अनुशासित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विभिन्न राज्यों के जवानों को अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने के साथ ही आपसी समन्वय मजबूत करने का अवसर मिलता है।इन आठ राज्यों की टीमें ले रहीं हिस्साप्रतियोगिता में राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात की एसडीआरएफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। चार दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान टीमें आपदा की स्थिति में बचाव के बेहतर तरीकों और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान भी करेंगी।एनडीआरएफ अधिकारियों के अनुसार, प्रतियोगिता का समापन पांच नवंबर को महानिदेशक (डीजी) एनडीआरएफ की मौजूदगी में होगा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता और उपविजेता टीमों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।