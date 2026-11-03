फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   SDRF teams from eight states are showcasing their disaster management skills.

Ghaziabad News: आठ राज्यों की एसडीआरएफ टीमें दिखा रहीं आपदा प्रबंधन का हुनर

Tue, 03 Nov 2026 01:51 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
SDRF teams from eight states are showcasing their disaster management skills.
गाजियाबाद। गोविंदपुरम स्थित 8वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) परिसर में आठ राज्यों की राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें आपदा प्रबंधन का हुनर दिखा रही हैं। यहां सोमवार को चार दिवसीय द्वितीय राष्ट्रीय एसडीआरएफ सीबीआरएन प्रतियोगिता-2026 की शुरुआत हुई। इसमें एसडीआरएफ टीमें रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपात स्थितियों से निपटने की तकनीकी दक्षता व त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एनडीआरएफ के उप महानिरीक्षक अनिल बिष्ट ने किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सीबीआरएन आपदाओं की चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे संवेदनशील खतरों से जन-धन की रक्षा के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े बलों का प्रशिक्षित, तकनीकी रूप से सक्षम और अनुशासित होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विभिन्न राज्यों के जवानों को अपनी कार्यकुशलता प्रदर्शित करने के साथ ही आपसी समन्वय मजबूत करने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन

----
इन आठ राज्यों की टीमें ले रहीं हिस्सा
प्रतियोगिता में राजस्थान, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात की एसडीआरएफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। चार दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान टीमें आपदा की स्थिति में बचाव के बेहतर तरीकों और अपने अनुभवों का आदान-प्रदान भी करेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पांच नवंबर को सम्मानित होंगी विजेता टीमें
एनडीआरएफ अधिकारियों के अनुसार, प्रतियोगिता का समापन पांच नवंबर को महानिदेशक (डीजी) एनडीआरएफ की मौजूदगी में होगा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता और उपविजेता टीमों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed