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Ghaziabad News: पतंजलि समेत तीन स्टोर से लिए कुट्टू के आटे के नमूने

Thu, 15 Oct 2026 12:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:04 AM IST
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Samples of buckwheat flour collected from three stores, including Patanjali.

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गाजियाबाद। कुट्टू के आटे को लेकर बुधवार को भी कार्रवाई करते हुए पतंजलि के राजनगर स्टोर से एक नमूना लिया गया। इसके अलावा अकबरपुर के अशोक किराना स्टोर से एक नमूना लेने के साथ 15 किग्रा आटा जब्त किया गया। राजनगर के ही मिनी सुपर मार्केट से भी नमूना लेकर 40 किग्रा आटा जब्त किया गया। साथ ही उपयोग की अवधि समाप्त होने के बाद धमीजा इंडस्ट्रीज के 120 किग्रा रवा नष्ट करवाया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि जांच जारी है। नमूनों की जांच रिपोर्ट के बाद अधिक जानकारी सामने आएगी। लोगों को कुट्टू के सही से प्रयोग के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

आज से मिष्ठान की दुकानों को बतानी होगी एक्सपायरी डेट



कुट्टू के आटे के साथ विभाग ने राजनगर के ओम स्वीट्स पर जाकर भी जांच की, जहां छेना और गुलाब जामुन का सैंपल लिया गया। इसके अलावा विभाग ने दुकानदारों को मिष्ठान की दुकान पर उत्पाद पर एक्सपायरी डेट लगाने के निर्देश दिए हैं। 15 अक्तूबर के बाद ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में सी को जागरूक किया जाएगा। इसके बाद भी नहीं जानकारी नहीं देने वालों को नोटिस जारी होंगे। वहीं इसके बाद भी लापरवाही करने वालों पर वाद डायर किया जाएगा।
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