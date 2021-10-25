Ghaziabad News: निजी बस मार्गों पर रोडवेज का संचालन होगा बंद

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बुधवार को आरटीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह ने दो टूक कहा कि निजी बस स्वामियों के निर्धारित मार्गों पर रोडवेज की बसें बिना वैध परमिट के किसी भी हाल में नहीं चलेंगी।उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोडवेज बसें निजी संचालकों के बस स्टैंड व विराम स्थलों का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। निगम अपनी बसों का संचालन केवल अपने अधिकृत बस स्टैंडों से ही सुनिश्चित करे। इसके अलावा, सड़कों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए मार्गों पर मनमाने ढंग से कहीं भी बसें खड़ी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर निगम के सभी चालकों और परिचालकों का अनिवार्य रूप से चरित्र सत्यापन कराने को भी कहा गया। साथ ही, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेवा के तहत चिह्नित ग्रामीण मार्गों पर भी तय नियमों के तहत बसों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में परिवहन निगम गाजियाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) केसरी नंदन चौधरी, उप यांत्रिक अभियंता लोकेश राजपूत के अलावा गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) मुख्य रूप से उपस्थित रहे।