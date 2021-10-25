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Ghaziabad News: एओए चुनाव में देरी पर भड़के निवासी, उप निबंधक को सौंपा ज्ञापन

Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
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Residents outraged over delay in AOA elections; submit memorandum to Deputy Registrar.

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मुरादनगर। लैंडक्राफ्ट मेट्रो होम्स सोसायटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव में देरी को लेकर निवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। बुधवार को सोसायटी के निवासियों के प्रतिनिधिमंडल ने उप निबंधक (फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स) निखिलेश राजन को ज्ञापन सौंपकर चुनाव की तारीखें और निर्वाचन कार्यक्रम जल्द जारी करने की मांग की।
निवासियों ने बताया कि उप निबंधक कार्यालय ने 12 अगस्त को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में नोटिस जारी किया था। इसके बाद 17 अगस्त से पांच सितंबर तक मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। बाद में इसकी समयसीमा बढ़ाकर 20 सितंबर कर दी गई। इसके बावजूद अब तक चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। इससे सोसायटी के निवासियों में असमंजस और नाराजगी है।
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निवासियों का कहना है कि चुनाव में देरी से सोसायटी के प्रबंधन, रखरखाव और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ निर्वाचन की पूरी समयसारिणी लिखित रूप में जारी की जाए। साथ ही मतदाता सूची की वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर उसे सार्वजनिक किया जाए।
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प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से भी मामले में हस्तक्षेप कर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कराने की मांग की। चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उप निबंधक कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में विशाल कुमार त्यागी, पुष्कर त्यागी, अनिरुद्ध शर्मा, पुष्प शर्मा, राहुल त्यागी, जीवितेश कुमार, संजय त्यागी, सचिन त्यागी, विनोद त्यागी, वीरेंद्र चौधरी, आयुषी त्यागी, आंचल त्यागी, काजल शर्मा, भारती सिंह, श्वेता सक्सेना, अनुपम वर्मा, ज्योति भारद्वाज और दिव्या त्यागी आदि शामिल रहे।
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