विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने बताया कि सोसायटी के निवासियों द्वारा पिछले कई वर्षों से विद्युत बिलों का भुगतान समय पर व नियमित रूप से किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी जारी है। इसके बावजूद सीआईपीएल द्वारा बिना किसी नोटिस के 17 और 18 नवंबर को लगातार सोसायटी की बिजली काटी गई। आरोप है कि मेंटनेंस संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर आरडब्ल्यूए की ओर से पहले भी सीआईपीएल और पुलिस को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बुधवार को फिर से बिजली काट दी गई। दावा किया गया है कि विद्युत आपूर्ति काटते समय अंकित कंसल नाम के व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से सोसायटी की सीवर लाइन की सुविधा भी काटने की धमकी दी है। निवासियों का कहना है कि बिजली और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बिना किसी उचित प्रक्रिया के इन्हें बंद करना या बंद करने की धमकी देना गंभीर अपराध है। एओए ने पुलिस प्रशासन से अंकित कंसल व सीआईपीएल के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।सीआईपीएल केवाइस प्रेसिडेंंट ऑपरेशन अंकित कंसल ने बताया कि सोसायटी के लोगों से आरडब्ल्यूए की ओर से पैसा वसूल कर लिया गया है। बावजूद इसके सीआईपीएल को पिछले छह माह से पेमेंट नहीं मिलने के चलते समस्या बनी हुई है। लोगों के घरों में प्रीपेड मीटर हैं। 25 से 30 लाख रुपये कंपनी का बकाया है।