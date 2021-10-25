Ghaziabad News: डीएमई कैनाल ब्रिज की मरम्मत...आज से 20 अक्तूबर तक रूट डायवर्जन

विज्ञापन

गाजियाबाद। यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद ने डीएमई कैनाल ब्रिज पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात डायवर्जन की घोषणा की है। यह बदलाव 15 अक्तूबर (आज) से 20 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा। मरम्मत कार्य प्रतिदिन सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक किया जाएगा।एडीसीपी यातायात अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह यातायात डायवर्जन यूपी गेट एलीवेटेड उतार के पास कैनाल ब्रिज पर होगा। डीएमई के नीचे गाजीपुर की ओर जाने वाला मार्ग इस अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेगा। इंदिरापुरम या कैनाल रोड से गाजीपुर जाने वाले वाहन सीधे डीएमई के नीचे से नहीं जा पाएंगे। उन्हें बाएं मुड़कर गौर ग्रीन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। इसी तरह, कैनाल रोड से तीन-चार की पुलिया होकर दिल्ली जाने वाले वाहन मैक्स रेड लाइट से होते हुए यूपी गेट पहुंचेंगे। इसके बाद वे दिल्ली की ओर जा सकेंगे। 20 अक्तूबर की शाम तक डीएमई कैनाल ब्रिज पर रूट डायवर्जन रहेगा।