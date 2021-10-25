Ghaziabad News: हम-तुम रोड का काम शुरू नहीं होने पर लोगों में रोष, विधायक को सौंपा ज्ञापन

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संयुक्त बैठक की अध्यक्षता फ्लैट ओनर फेडरेशन (राजनगर एक्सटेंशन इकाई) के अध्यक्ष राजकुमार त्यागी ने की। इसमें तय किया गया कि अभियान का नेतृत्व अब फ्लैट ओनर फेडरेशन करेगा, जबकि हम-तुम रोड संघर्ष समिति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाएगी। फेडरेशन सभी सोसायटियों को एक मंच पर लाकर जीडीए के सामने एकजुट होकर आवाज उठाएगा।वहीं, संघर्ष समिति ज्ञापन देने, निर्माण की समय-सीमा तय कराने और हर बैठक की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। दोनों संगठनों ने स्पष्ट किया कि सड़क का निर्माण शुरू होने तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। फेडरेशन के महासचिव कैप्टन गोपाल सिंह (सेवानिवृत्त) ने कहा कि इस सड़क पर हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन यह आज भी टूटी-फूटी, गड्ढों से भरी और अंधेरे में डूबी हुई है। रोजाना कोई गिरकर चोटिल होता है तो कोई वाहन की टक्कर का शिकार होता है।बैठक में एमके अग्रवाल, वरुण त्यागी, हम-तुम रोड वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ललित शर्मा, उपाध्यक्ष श्वेता रोहिल्ला, महासचिव मंजीत चौहान, सचिव अनिल कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय अग्रवाल, अतिरिक्त कोषाध्यक्ष उत्सव चौधरी, मीडिया प्रभारी मुरारी लाल शर्मा, दीपक त्यागी सहित दोनों संगठनों के पदाधिकारी, संघर्ष समिति के सदस्य और विभिन्न सोसायटियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।