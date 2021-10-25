Ghaziabad News: अनिश्चतकालीन धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
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मोदीनगर। भारतीय किसान-मजदूर मोर्चा के बैनर तले दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारियों ने बुधवार को धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने चेताया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह आंदोलन को ओर तेज करेंगे।
भारतीय किसान-मजदूर मोर्चा की ओर से छह सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित डॉ. आंबेडकर स्मारक स्थल पर बीते सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. बबली गुर्जर ने बताया कि आंदोलन को सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों का भारी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को भी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, समाजवादी पार्टी, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति और सेवा संघ समिति समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन पत्र दिया। बबली गुर्जर ने बताया कि बृहस्पतिवार से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की तो वह आंदोलन को तेज करेंगे। बुधवार को धरने की अध्यक्षता वीर सिंह और संचालन निर्दोष खटाना व तिलकराज अधाना ने संयुक्त रूप से किया। धरने को सतेंद्र शर्मा, नीरज प्रजापति, राम किशन शर्मा, महावीर भड़ाना, विकल, राकेश, एसके शर्मा, उत्तम त्यागी, आदेश कुमार व अनुज आदि ने संबोधित किया।
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भारतीय किसान-मजदूर मोर्चा की ओर से छह सूत्रीय मांगों को लेकर दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित डॉ. आंबेडकर स्मारक स्थल पर बीते सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. बबली गुर्जर ने बताया कि आंदोलन को सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों का भारी समर्थन मिल रहा है। बुधवार को भी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, समाजवादी पार्टी, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति और सेवा संघ समिति समेत कई संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन पत्र दिया। बबली गुर्जर ने बताया कि बृहस्पतिवार से क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं की तो वह आंदोलन को तेज करेंगे। बुधवार को धरने की अध्यक्षता वीर सिंह और संचालन निर्दोष खटाना व तिलकराज अधाना ने संयुक्त रूप से किया। धरने को सतेंद्र शर्मा, नीरज प्रजापति, राम किशन शर्मा, महावीर भड़ाना, विकल, राकेश, एसके शर्मा, उत्तम त्यागी, आदेश कुमार व अनुज आदि ने संबोधित किया।
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