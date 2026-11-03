Ghaziabad News: जहरीली हो रही हवा गले में लोगों ने महसूस की खराश

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इनसेट

रेड जोन में है इलाके की हवा तो घर से निकलने में करें परहेज

आपके इलाके की हवा यदि लाल श्रेणी में है तो घर से बाहर निकलने में परहेज करें। चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों का कहना है कि एक्यूआई के अधिक होने पर गर्भवती महिला, बुजुर्ग और बच्चों को घर से कम से कम बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकले हुए मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी है ताकि सांस के जरिए धूल में घुले पीएम-2.5 के कण शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सोमवार को दिल्ली एनसीआर के मुकाबले गाजियाबाद का एक्यूआई फिर भी कम रहा, बावजूद इसके हवा खराब रही विज्ञापन

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गाजियाबाद के स्टेशनों का एक्यूआई

गोविंदपुरम-112

इंदिरापुरम-299

लोनी-339



न्यू तहसील-लोनी- 385

वसुंधरा-297



वेद विहार-250

संजयनगर-332



वेव सिटी-296

खोड़ा - 319

इनसेटरेड जोन में है इलाके की हवा तो घर से निकलने में करें परहेजआपके इलाके की हवा यदि लाल श्रेणी में है तो घर से बाहर निकलने में परहेज करें। चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों का कहना है कि एक्यूआई के अधिक होने पर गर्भवती महिला, बुजुर्ग और बच्चों को घर से कम से कम बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकले हुए मास्क का प्रयोग बेहद जरूरी है ताकि सांस के जरिए धूल में घुले पीएम-2.5 के कण शरीर के अंदर प्रवेश न कर सके। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह का कहना है कि सोमवार को दिल्ली एनसीआर के मुकाबले गाजियाबाद का एक्यूआई फिर भी कम रहा, बावजूद इसके हवा खराब रहीइनसेटगाजियाबाद के स्टेशनों का एक्यूआईगोविंदपुरम-112इंदिरापुरम-299लोनी-339न्यू तहसील-लोनी- 385वसुंधरा-297वेद विहार-250संजयनगर-332वेव सिटी-296खोड़ा - 319

साहिबाबाद। शहर की हवा हर दिन जहरीली हो रही है। बीते 24 घंटे के अंतराल में शहर का एक्यूआई 49 अंक बढ़ा और रविवार के मुकाबले सोमवार को गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया। गाजियाबाद के चार स्टेशन ऐसे रहे जो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किए गए। हवा की गुणवत्ता किस कदर खराब है कि सोमवार को सड़कों पर निकले लोगों ने गले में खराश और आंखें में जलन महसूस की। सोमवार की सुबह हल्की धूप निकली लेकिन बाद में कुहासा छाया रहा। लोगों ने गले में खराश और सीने में भारीपन महसूस किया। गाजियाबाद के चार इलाके रेड जोन में दर्ज किए गए। इनमें न्यू तहसील-लोनी- का एक्यूआई 385 जो कि बेहद खराब बल्कि गंभीर श्रेणी के निकट दर्ज किया गया। लोनी 339, संजयनगर-332 और खोड़ा 319 एक्यूआई रहा जो कि बेहद खराब श्रेणी में आते हैं।