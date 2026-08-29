Ghaziabad News: दरवाजे पर बैठा यात्री ट्रेन से नीचे गिरकर हुआ घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:39 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:39 AM IST
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खुर्जा। डाबर स्टेशन के पास ट्रेन के दरवाजे पर बैठा एक यात्री नीचे गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलने पर आरपीएफ जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। खुर्जा जंक्शन के आरपीएफ प्रभारी नंदलाल मीणा ने बताया कि बृहस्पतिवार रात को यह घटना हुई। उन्हें जानकारी मिली कि डाबर स्टेशन के निकट ट्रैक किनारे एक यात्री घायल अवस्था में पड़ा है। आरपीएफ के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल व्यक्ति को एंबुलेंस की सहायता से मुनि गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घायल की पहचान कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के नार खास गांव निवासी गुड्डू के रूप में हुई। गुड्डू ने बताया कि वह ट्रेन के दरवाजे पर बैठा था और अचानक संतुलन बिगड़ने से गिर गया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया।
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