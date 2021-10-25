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Ghaziabad News: आज से 29 विशेष ट्रेनों का संचालन

Thu, 12 Nov 2026 01:24 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:24 AM IST
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Operation of 29 special trains begins today
गाजियाबाद। बृहस्पतिवार को दिल्ली क्षेत्र से बिहार, पूर्वांचल समेत विभिन्न रूटों के लिए 29 विशेष ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है। इनमें नई दिल्ली और आनंद विहार से सात-सात, शकूरबस्ती और हजरत निजामुद्दीन से पांच-पांच, दिल्ली जंक्शन से तीन, रोहतक और दिल्ली सराय रोहिल्ला से एक-एक ट्रेन चलाई जाएगी। इनमें से कई ट्रेनें गाजियाबाद जंक्शन से होकर भी गुजरेंगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अनारक्षित ट्रेनें भी चलाई जाएंगी।
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