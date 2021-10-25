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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   On the pretext of asking for directions, a woman was robbed of jewellery worth lakhs.

Ghaziabad News: रास्ता पूछने के बहाने महिला से लाखों के जेवर हड़पे

Fri, 04 Sep 2026 12:44 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:44 AM IST
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On the pretext of asking for directions, a woman was robbed of jewellery worth lakhs.

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गाजियाबाद। कविनगर थानाक्षेत्र में एक महिला से रास्ता पूछने के बहाने दो युवकों ने लाखों रुपये का मंगलसूत्र और सोने के कुंडल उतरवा कर धोखाधड़ी की है। शातिरों ने महिला को रिक्शे में बैठाकर गहने छीनने का डर दिखाया और फिर खाली रुमाल थमाकर भाग गए। इस मामले में कविनगर थाने में दो सितंबर को केस दर्ज कर लिया गया है।


एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि रजापुर में रहने वाली मीना देवी के मुताबिक वह घर लौट रही थीं। राज गैस एजेंसी के पास दो अनजान युवकों ने उनसे रास्ता पूछा और उन्होंने रास्ता बताने के बहाने अपने साथ रिक्शे में बैठा लिया। रिक्शा शास्त्रीनगर चौराहे के पास पहुंचा तो युवकों ने बदमाशों का डर दिखाते हुए गले का मंगलसूत्र और कानों के कुंडल उतारकर सुरक्षित रखने के लिए कहा। पीड़िता ने विश्वास में आकर मंगलसूत्र और कुंडल उतारकर उन्हें ही पकड़ा दिए। शातिरों ने गहनों को रुमाल में रखने का नाटक कर उसे महिला को थमा दिया। उन्होंने, पीड़िता से कहा कि रुमाल को घर जाकर ही खोलें। जब घर पहुंचकर महिला ने रुमाल खोला तो गहने गायब थे। एसीपी कविनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि मीना देवी की शिकायत के आधार पर दो सितंबर को मामला दर्ज किया है। पुलिस शातिरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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