करीब 18 दिन बाद गाजियाबाद की डासना जेल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां रिहा हुए। आजम खां के दोनों बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां और मोहम्मद अदीब आजम खां उन्हें लेने डासना जेल पहुंचे थे। इस दौरान आजम खां के बेटे मोहम्मद अदीब ने कहा, 'आज आजम खां के चाहने वालों के लिए बहुत खुशी का दिन है। आप यहां उनके शुभचिंतकों के चेहरों पर साफ खुशी देख सकते हैं। यह आजम खां का सम्मान करने वालों का जमावड़ा है। टाइगर इज बैक।'

#WATCH | Ghaziabad | Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan's son says, "Today is a day of great joy for all his well-wishers gathered here. One can clearly see the happiness on their faces. This is a gathering of people who truly hold him in high regard...Tiger is back..." https://t.co/qaChh8Pbgh विज्ञापन November 18, 2026



आजम खां को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद बुधवार की शाम 6 बजकर 33 मिनट पर रिहा कर दिया गया। जिला कारागार के बाहर लगी सैकड़ों समर्थकों की भीड़ से बचाते हुए आजम खां की गाड़ी को नाहल वाले रास्ते से निकाली गई। कारागार से डीएमई की ओर न जाकर उन्हें नाहल झाल वाले रास्ते से निकाला गया। जहां से वह नाहल झाल से एनएच-नौ को होते हुए रामपुर के लिए रवाना हो गए।

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किस मामले में हुई थी आजम खां की गिरफ्तारी?

आजम खां को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्तूबर 2026 को वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी उन्हें गाजियाबाद ले गई और वहां से डासना जेल भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी जौहर विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।

ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पांच नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में शीघ्र निर्णय लेने को कहा था। मंगलवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी।