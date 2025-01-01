Ghaziabad News: नो एंट्री बेअसर, जाम में रेंगते रहे वाहन

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यातायात पुलिस ने भाईदूज पर शहर में व्यावसायिक और भारी वाहनों की नो एंट्री का दावा किया था। इसके बावजूद लालकुआं पर दादरी से छपरौला जाने वाले मार्ग पर वाहनों की करीब दो किलोमीटर लंबी कतार लग गई। शहर में 79 स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, लेकिन जाम खुलवाने और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आई।मुख्य बाजारों में भीड़ के साथ पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। कुछ बाजारों में पुलिस ने चालान भी किए, लेकिन नवयुग मार्केट, आंबेडकर रोड, पुराना बस अड्डा, चौधरी मोड़ और रेलवे स्टेशन के आसपास वाहनों का दबाव बना रहा और जाम की स्थिति रही।बस अड्डों पर भीड़, ई-रिक्शा चालकों की पौबारहनए और पुराने बस अड्डों पर भाईदूज के चलते यात्रियों की भारी भीड़ रही। बसों में चढ़ने के लिए मारामारी मची रही। मेरठ और बुलंदशहर जाने वाली बसें यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की काफी भीड़ रही। इस दौरान ई-रिक्शा चालकों की पौबारह रही। उन्होंने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला। मेरठ रोड पर मोदीनगर के राज चौपला, राजनगर एक्सटेंशन चौराहे और औद्योगिक क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए जाम लगा।वाहनों का दबाव अधिक होने के चलते कुछ स्थानों पर पांच से सात मिनट के जाम की सूचना जरूर मिली है, लेकिन जिले में कहीं भी लंबा जाम नहीं लगा। लालकुआं पर वाहनों की कतार लगने की सूचना मिली थी, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने दिनभर स्थिति को संभाले रखा।-अरुण कुमार सिंह, एडीसीपी यातायात