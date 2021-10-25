Ghaziabad News: गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची नौ माह की गर्भवती की मौत

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मध्यप्रदेश के जिला छतरपुर निवासी राकेश अपनी पत्नी लक्ष्मी और बच्चों के साथ रजापुर में किराये के मकान में रहते हैं। बृहस्पतिवार सुबह लक्ष्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई और संजय नगर स्थित संयुक्त जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल पहुंचते ही तत्काल लेबर रूम में ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए फिजिशियन डॉ राहुल वर्मा को भी बुलाया गया। स्त्री रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन समेत अन्य चिकित्सकों ने महिला को उपचार देकर बचाने का प्रयास किया। डॉ. राहुल वर्मा के अनुसार महिला मरीज बहुत गंभीर स्थिति (गैस्पिंग) में लाई गई तो वह सांस लेने के बजाय हांफने की स्थिति में थीं। अनियमित सांस लेने की कोशिश करने के दौरान मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। उनके शरीर में खून की भी काफी कमी थी और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।अस्पताल के सीएमएस डॉ संजय गुप्ता ने बताया कि गर्भवती को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है।